Calciomercato Juventus, è caccia al portiere: pronta l’asta in estate

Per il prossimo calciomercato della Juventus non si esclude che la dirigenza bianconera debba mettersi a caccia di un nuovo estremo difensore.

Il futuro di Szczesny non sembra essere in verità in discussione, visto anche l’ottimo rendimento del portiere polacco. Tuttavia si dovrà cercare probabilmente un sostituto di Gigi Buffon. L’estremo difensore 43enne è infatti atteso da una decisione importante. Rimanere un altro anno come secondo di lusso alla Juventus, chiudere con un’ultima stagione da protagonista magari all’estero o appendere i guantoni al chiodo. E nel caso decidesse di andare via la società bianconera dovrà per forza di cose trovare un nuovo estremo difensore.

