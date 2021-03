Juventus, Cuadrado difensore fino in fondo: “Non è colpa sua”

La Juventus si avvia alla fase cruciale della sua stagione, alle partite conclusive che determineranno il piazzamento dei bianconeri in campionato.

Decisamente una stagione non proprio brillantissima quella della squadra di Andrea Pirlo, già eliminata dalla Champions League e lontana dall’Inter capolista in serie A. Difficilmente si potrà lottare ancora per lo scudetto, ma non si può certo perdere il piazzamento per la Champions League nella prossima stagione. Sono già tante le critiche rivolte alla società bianconera per alcune scelte prese e anche i giocatori sono finiti nel mirino. Ogni valutazione però si farà alla fine della stagione in corso.

