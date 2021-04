Calciomercato Juventus, il Marsiglia sogna un gioiello bianconero

Il prossimo calciomercato della Juventus vedrà i bianconeri non solo impegnati a rinforzarsi ma anche ad effettuare delle cessioni più o meno dolorose.

Alla fine di questa stagione verranno effettuate da parte della dirigenza tutte le valutazioni del caso. Di sicuro ci saranno dei cambiamenti in una squadra che ha fallito l’assalto alla Champions League e che in campionato rischia di doversi accontentarsi delle posizioni di rincalzo. Uno dei calciatori della Juventus che hanno estimatori in giro per l’Europa è Adrien Rabiot, il cui rendimento è migliorato con il passare dei mesi. Anche se da un campione come lui ci si aspetta sempre di più.

