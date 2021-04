Juventus, Merih Demiral riscontrato positivo al Covid-19 è ritornato in Italia e proseguirà il suo isolamento al J Hotel.

Juventus, Merih Demiral è ritornato in Italia e proseguirà il suo isolamento fiduciario al J Hotel. Come sappiamo il difensore turco ha riscontrato la positività al Covid-19 mentre era in ritiro con la nazionale in data 26 marzo 2021. Ora è ritornato a Torino in attesa della negatività e poi del rientro in campo.

Juventus, Merih Demiral è ritornato in Italia: c’è una novità

Una situazione decisamente non facile da gestire, ma purtroppo i tempi che viviamo sono questi. Con la speranza che la campagna vaccinale acceleri il corso, tante squadre italiane dovranno -ancora- fare il conto con le positività riscontrate nei giri delle nazionali. Ora c’è da capire anche la situazione legata al portiere polacco Wojciech Szczęsny, dato che alcuni suoi compagni di squadra sono risultati positivi nel ritorno della nazionale.

Purtroppo sia il polacco che il centrale turco non saranno disponibili nel derby della Mole che si disputerà sabato. In attesa del rientro Pirlo si dovrà accontentare degli uomini a disposizione.