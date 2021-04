Calciomercato Juventus, Il Galatasaray di Terim vuole la stella bianconera Juan Cuadrado. Ormai inamovibile per Pirlo.

Calciomercato Juventus, Pirlo è preoccupato per il forte interesse che il Galatasaray di Terim sta muovendo di fronte al suo esterno della difesa, stiamo parlando di Juan Cuadrado. Ci sarebbero infatti già i primi contatti fra la società turca e l’entourage del giocatore che, ricordiamolo, andrà in scadenza nel 2022 con la Juventus. Cuadrado da un paio di stagioni è diventato inamovibile e, in un certo senso, essenziale per le dinamiche difensive della rosa di Pirlo, ora bisognerà capire cosa sarà del suo futuro a fronte di questa offerta fatta dal Galatasaray.

Calciomercato Juventus, Pirlo trema: contatti in corso per la stella

Stando alle ultime indiscrezioni rilasciate sul portale ‘Fotomac’, il Galatasaray di Terim avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del colombiano per sondare la situazione a proposito il suo futuro, l’esterno difensivo va in scadenza nel 2022. Il club turco infatti sarebbe pronto a presentare un’offerta alla Juventus per il cartellino del classe ’88.