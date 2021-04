Calciomercato Juventus, adieu Rabiot: contatti avviati con il top club

Calciomercato Juventus, Rabiot in odore di cessione: la mamma Veronique ha deciso la sua prossima destinazione

Calciomercato Juventus Rabiot / Sarebbe giunta al capolinea l’avventura di Adrien Rabiot con la maglia della Juventus. Il francese, che comunque nelle ultime apparizioni non ha sfigurato, anzi, dimostrandosi uno degli ultimi ad arrendersi nella gara di ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto, potrebbe essere sacrificato laddove dovesse essere presentata un’offerta concreta. La Juve lo valuta 20 milioni di euro, ma complice le note vicissitudini economiche, potrebbe decidere di accontentarsi di una cifra sensibilmente inferiore pur di liberarsi dell’ingaggio monstre del transalpino che percepisce 7 milioni di euro annui.

Leggi anche –> Pogba alla Juventus, calciomercato: manca un tassello per l’ok definitivo

Secondo quanto riferito da tuttojuve.com, che riprende alcune notizie apparsi suoi quotidiani catalani, e in particolar modo sul Mundo Deportivo, la mamma nonché agente del calciatore, Veronique, avrebbe avuto dei contatti diretti con il Barcellona per cercare di preparare il terreno in vista di un possibile approdo di Rabiot ai blaugrana. Tuttavia, i catalani non hanno nessuna intenzione di “pareggiare” l’offerta contrattuale con la quale il francese è attualmente legato alla Juve, e sarebbero disposti a mettere sul piatto non più di 5 milioni di euro annui.