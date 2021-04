Pogba alla Juventus, calciomercato: manca un tassello per l’ok definitivo

Calciomercato Juventus, affare Pogba: il centrocampista francese sempre nelle idee dei vertici dirigenziali bianconeri. Ma..

Calciomercato Juventus Pogba / Pogba-Juventus, non si parla altro. Il possibile ritorno del francese in quel di Torino dalla prigione dorata di Manchester è un tema che sta accendendo le fantasie dei supporters bianconeri, sul quale si stanno spandendo e spendendo fiumi di inchiostro. Cerchiamo di fare un pò di chiarezza. Come riportato da Sky Sport, dipendesse dal Polpo, sarebbe già alla Juve, club con il quale ha mantenuto dei contatti importanti anche quando ha deciso di lasciare la Serie A per sposare il progetto ( e i soldi) dei Red Devils. Ma c’è un dettaglio da non trascurare: il classe ’93 ha ancora un anno di contratto con lo United, e quindi i suoi estimatori dovranno pur sempre passare dal club inglese per ottenerne il benestare.

Dettaglio non trascurabile, se si pensa che la mezzala è valutata circa 60 milioni di euro, una cifra che né la Juve, né il Real Madrid, l’altra pretendente che funge da terzo incomodo alla liason tra il francese e la Vecchia Signora, sono desiderosi di spendere. Quale potrebbe essere lo scenario? Difficile dirlo, ma proviamo lo stesso a fare delle ipotesi.