Juventus, sanzione pesante in arrivo: rischiano il derby

La Juventus si prepara al prossimo impegno che la vedrà protagonista sabato 3 aprile nel derby con il Torino in programma alle ore 18.

Una partita alla quale i bianconeri si stanno preparando tra tante difficoltà. Nelle ultime ore sono risultati positivi al Covid Demiral e Bonucci, entrambi reduci dalle fatiche con le rispettive nazionali. E l’allerta è massima in casa bianconera visto che nell’elenco di convocati Mancini erano presenti altri tre calciatori della Juventus, ovvero Chiellini, Chiesa e Bernardeschi. Come se non bastasse tutto questo, si è parlato molto in queste ore anche della festa a casa di McKennie alla quale hanno partecipato Dybala e Arthur. Conclusa – come ha raccontato il Corriere della Sera – con l’intervento dei carabinieri di Torino per violazione delle norme anti Covid.

