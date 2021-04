Calciomercato Juventus, bianconeri sempre più propensi a chiudere l’operazione Locatelli il primo obiettivo della nuova stagione.

Calciomercato Juventus, bianconeri sempre più convinti a percorrere la strada che porta a Locatelli. Il centrocampista italiano è indubbiamente il primo obiettivo della dirigenza bianconera. Voluto fortemente dal mister Pirlo, il giovane italiano sta già dimostrando di essere pronto al salto di qualità: tecnica ma anche grande leadership, non è un caso sia diventato un inamovibile di De Zerbi nel Sassuolo. Sarebbe infatti l’italiano il primo colpo per la prossima stagione, operazione che si potrebbe chiudere offrendo ben due contropartite tecniche.

Calciomercato Juventus, bianconeri decisi a chiudere il primo obiettivo

Stando infatti alle indiscrezioni lanciate dall’esperto giornalista Agresti, la Juventus starebbe pensando a chiudere l’operazione Locatelli proponendo uno scambio, ben due contropartite tecniche per convincere la dirigenza neroverde a cedere il proprio pupillo. I giocatori sul piatto sarebbero il giovane Frabotta e Fagioli. Entrambi in un modo o nell’altro messosi in luce in questa stagione grazie alle opportunità di Pirlo che ha dato modo ad entrambi di giocare anche match importanti, ad esempio Frabotta è stato titolare nella sfida di Champions con il Barcellona.