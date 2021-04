Calciomercato Juventus, mega multa e addio rinnovo

Calciomercato Juventus, si prospetta una mega multa per l’attaccante. E adesso il rinnovo è molto lontano. Gli scenari

La decisione di Pirlo, di tenerlo fuori dalla gara di oggi contro il Torino, è un segnale inequivocabile che la situazione relativa al rinnovo di Dybala non è delle più semplici. Ormai, la scelta della società, sembrerebbe quella di fare una multa assai salata al calciatore e congelare il rinnovo. Si avvicina l’addio per l’argentino.

Secondo il Corriere della Sera, Agnelli avrebbe deciso di far pagare al calciatore argentino 300 mila euro. In questo caso, nonostante la Joya abbia già fatto pubblicamente le sue scuse, la frattura sarebbe difficile da ricomporre. I fatti della settimana hanno aperto degli scenari impensabili fino a qualche settimana fa.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, futuro a rischio: salta la riconferma?

LEGGI ANCHE: Torino-Juventus streaming: come vedere il match su DAZN

Calciomercato Juventus, si avvicina l’addio

L’addio quindi è sempre più vicino. Dybala con ogni probabilità alla fine del campionato lascerà i colori bianconeri. E per lui, come già scritto ieri, sono tante le sirene inglesi. Dal Manchester United al Chelsea, con in mezzo anche l’interesse che potrebbe arrivare dall’Arsenal. Paratici inoltre potrebbe anche decidere di utilizzarlo come pedina di scambio. Sono molti i calciatori che interessano ai bianconeri. Uno su tutti Paul Pogba. Con lo United potrebbe essere intavolata una trattativa del genere.

Alla Juve il comportamento dell’attaccante, in un momento così delicato della stagione, non è andato proprio giù. Soprattutto perché Dybala, nell’ultimo periodo, ha trascorso più tempo in tribuna che in campo. Ci si aspettava in questa fase finale il suo contributo. Sicuramente atteso da Pirlo e dalla società. Anche per capire se ci fossero davvero i margini per far continuare questo matrimonio. Che è destinato a concludersi con anticipo.