Torino-Juventus probabili formazioni: Pirlo ha un solo dubbio

Tutto pronto per Torino-Juventus, il derby della Mole che andrà in scena questo pomeriggo alle ore 18 nel giorno della vigilia di Pasqua.

Una partita che mette in palio davvero punti di platino per la classifica di entrambe. Il Torino sta vivendo una stagione davvero molto tribolata. I granata dovranno lottare fino all’ultimo per evitare la retrocessione e mai come questa volta possono giocarsi le proprie carte contro una Juventus decisamente non al meglio. Il ko contro il Benevento ha evidenziato i problemi di una squadra che arriva alla stracittadina con gli uomini contati e con un morale non proprio eccezionale.

