Calciomercato Juventus, scontro Paratici-Marotta per il jolly della Serie A

Juventus, duello con l’Inter per giovane talento esploso questa stagione: calciomercato. Paratici prova a beffare Marotta: le ultime

Calciomercato Juventus Inter / Ore frenetiche in casa Juventus, dove si respira aria di rivoluzione. Il sofferto pareggio ottenuto in rimonta sul campo del Torino ha complicato i piani della Vecchia Signora, che ora devono sgomitare per ottenere un piazzamento in Champions League. La sessione estiva di calciomercato si avvicina, e ci si attende un ricambio generazionale, anche perché si è arrivati alla fine di un ciclo. Questo è ormai acclarato.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, Szczesny flop nel derby: segnale d’addio?

Alleggerire la rosa e abbassare per quanto possibile il monte ingaggi, puntando a realizzare dove possibile quelle plusvalenze che potrebbero essere oro colato per le casse del club bianconero. In quest’ottica, nelle ultime ore è accostato con una certa insistenza alla Juve il profilo di Mikel Damsgaard, gioiellino norvegese autore di una stagione importante sotto la guida di Claudio Ranieri.