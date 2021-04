Calciomercato Juventus, Szczesny flop nel derby: segnale d’addio?

Juventus, Szczesny ha deluso nel derby: è un indizio di mercato? Intanto, l’ipotesi Donnarumma si fa strada sempre di più

Juventus Szczesny calciomercato / Molte delle colpe del pareggio maturato nell’ultimo derby della Mole non possono non essere attribuite a Szczesny. L’estremo difensore polacco è sembrata la copia sbiadita di se stesso, regalando di fatto due goals a Sanabria. E pensare che l’ex Roma non avrebbe dovuto neanche giocare da titolare, a causa di alcuni problemi fisici riscontrati nel ritiro della Nazionale polacca. Si vociferava di un possibile ritorno tra i pali di Pinsoglio, ipotesi che però non è stata suffragata dai fatti, con Pirlo che ha deciso di affidarsi al portiere titolare.

Szczesny, però, non ha ripagato la fiducia del tecnico: sul tiro ( potente sì, ma assolutamente centrale) di Mandragora, ha respinto centralmente il pallone sul quale si è avventato come un falco Sanabria per il momentaneo pareggio. Ma ancor più scellerata è stato il modo con il quale ha cercato di opporsi all’attaccante granata nella seconda frazione di gioco, facendosi beffare clamorosamente sul suo palo. Szczesny ha incassato, e parzialmente si è riscattato negli ultimi minuti di gioco, quando ha detto no con un paio di interventi importanti alle conclusioni di uno scatenato Sanabria e di Mandragora.