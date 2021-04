Juventus, Pirlo deve prendere subito una decisione

Per la Juventus non sarà una Pasqua felice dopo il pareggio contro il Torino che ha spento i sogni scudetto e complicato la rincorsa Champions.

Ancora una volta si è vista all’opera una squadra che ha commesso tanti errori e che non è riuscita a portare a casa i tre punti. La concorrenza per i piazzamenti Champions si fa sempre più dura e all’orizzonte c’è una partita che potrebbe essere molto importante come quella contro il Napoli. La squadra di Gattuso infatti grazie alle ultime quattro vittorie consecutive si è portata a quota 56, proprio come la Juventus. Sono entrambe quarte dopo l’Atalanta e chi perderà questo confronto sarà momentaneamente fuori dalla zona Champions. Insomma questa è una partita che la Juve dovrà portare a casa a tutti i costi.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Dybala pedina di scambio: gli scenari possibili