Calciomercato Juventus, se non rinnova può arrivare a zero

Il calciomercato della Juventus quest’estate farà senz’altro discutere molto, visto che i bianconeri sono intenzionati a rivoluzionare il proprio organico.

Si preannunciano diversi acquisti e cessioni, con la società bianconera che proverà a ricostruire una squadra che quest’anno non solo non ha fatto strada in Champions League, quanto è lontana dal primo posto in classifica occupato dall’Inter. Ora sarà fondamentale chiudere nel migliore dei modi questa stagione, con la conquista quantomeno di un piazzamento utile per partecipare alla prossima edizione della Champions. Uno dei nomi nuovamente accostati ai bianconeri è quello di Hakan Calhanoglu, trequartista del Milan di Pioli, che ha il contratto in scadenza a giugno.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Dybala pedina di scambio: gli scenari possibili

LEGGI ANCHE –>Juventus, chi resta e chi va: il punto della situazione in casa bianconera