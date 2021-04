Calciomercato Juventus, anche i bianconeri piombano sul portiere

Il calciomercato della Juventus nel corso dell’estate è destinato ad arrichirsi non solo di voci, ma anche di operazioni in entrata e in uscita.

La società bianconera farà le valutazioni del caso al termine di questa stagione agonistica, nella quale per adesso la squadra di Pirlo ha fallito l’assalto alla Champions League. E con lo scudetto ormai lontano e già nelle mani dell’Inter, dovrà darsi da fare se vorrà arrivare tra le prime quattro della classifica. Ci saranno probabilmente dei cambiamenti dell’organico, che sarà ringiovanito. E non si escludono anche delle cessioni dolorose per migliorare il bilancio. Tuttavia è scontato dire che gli innesti in casa Juventus saranno solo di qualità, per rimanere al top in Italia e in Europa.

