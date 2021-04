Calciomercato Juventus, possibile ritorno in A: il Psg lo libera

Calciomercato Juventus, possibile ritorno in serie A per il centrocampista. Già offerto ai bianconeri, a giugno si può fare

Alla ricerca di quell’elemento in grado, in mezzo al campo, di dettare i tempi di gioco con qualità e geometrie, la Juventus potrebbe optare per un calciatore che la massima serie italiana l’ha già assaggiata. Era già stato proposto la scorsa estate alla formazione bianconera. Ma poi le cose andarono diversamente.

Però potrebbe tornare in voga nel prossimo mercato. Anche perché sembrerebbe che il Psg, abbia intenzione di liberarlo. Parliamo di Paredes, che nemmeno con il connazionale Pochettino in panchina, sta riuscendo a giocare con regolarità. Nel tentativo di arrivano a Pjanic, i parigini avevano cercato lo scambio con la Juve la scorsa estate. A gennaio invece, qualche abboccamento lo aveva fatto l’Inter, quasi certa di perdere Eriksen.

Calciomercato Juventus, Paredese si può fare

Così come riportato in queste ore da calciomercato.com, il futuro di Paredes è tutt’altro che certo. E la prossima estate potrebbe anche lasciare la Francia per tornare in Italia. La Juventus lo aveva cercato anche quando era allo Zenit, ma poi arrivò l’offerta del Psg irrinunciabile per le casse russe.

In un mercato, il prossimo, che si preannuncia fatto di molti scambi perché di soldi ne gireranno pochi, Paredes potrebbe entrare in qualche trattativa del Psg che lo potrebbe utilizzare come una pedina di scambio. La Juve rimane alla finestra. Il costo del cartellino è di 30 milioni di euro. Cifra quasi impossibile da spendere in questo momento, ma la sensazione è che si potrebbe trovare anche un punto d’incontro sul prezzo.