Calciomercato Juventus, slitta il rinnovo per Dybala. Ora la situazione si complica. La dirigenza fa il punto sulla situazione futura.

Calciomercato Juventus, il rinnovo per Paulo Dybala si complica ulteriormente ora la situazione sembra davvero ai limiti. Il futuro dell’argentino sembra -ormai- indirizzato altrove, fuori dal campionato italiano. Inoltre la questione del festino a casa di McKennie ha ancora di più creato un gelo fra la dirigenza e il giocatore. Futuro quasi certamente fuori dalla Juventus per salvaguardare dunque una possibilità di perderlo a zero nel 2022. Dybala sarà il giocatore con cui i bianconeri proveranno a fare cassa o più preferibilmente uno scambio.

Calciomercato Juventus, slitta il rinnovo: c’è una novità

Opzioni sempre più limitate per il futuro della Joya argentina: Dybala lascerà la Juventus a prezzo inevitabilmente scontato, o lo svincolo a parametro zero nel 2022, a scadenza del contratto: opzione che i bianconeri vogliono evitare a tutti i costi. Il giocatore poteva essere inserito nel derby di Torino ma vista la situazione e del conseguente comportamento disciplinare sarà più probabilmente a disposizione per la sfida di mercoledì contro i partenopei.