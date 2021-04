Calciomercato Juventus, sirene inglesi per Dembele. L’esterno del Barcellona piace alla Juventus ma occhio alla concorrenza.

Calciomercato Juventus, sirene inglesi per Dembele. L’esterno francese è un noto obiettivo dei bianconeri. Già varie indiscrezioni hanno visto il giocatore vicino ai radar bianconeri ma stando alle ultime indiscrezioni, Dembele, sarebbe richiesto anche dalla Premier League esattamente da più squadre. Manchester United, Liverpool e Psg sarebbero le tre realtà ai vertici europei ad interessarsi al giocatore, nonostante il grande pressing mostrato dalla compagine bianconera che risulta comunque in pole. La Juventus voleva proporre infatti una contropartita tecnica per alleggerire il costo del cartellino.

Calciomercato Juventus, sirene inglesi per l’obiettivo bianconero

Stando infatti alle indiscrezioni di ‘Mudo Deportivo’ il giocatore del Barcellona avrebbe già diverse pretendenti per il suo futuro. Manchester United, PSG e Liverpool sono le tre squadre maggiormente interessante. Secondo gli spagnoli, infatti, sul giocatore francese ci sarebbe anche molto attiva la Juventus che punta sulle agevolazioni fiscali per i professionisti che arrivano dall’estero per battere la concorrenza ma il tenore delle squadre citate poc’anzi potrebbe mettere in seria difficoltà la scelta del giocatore. Attualmente fuori dai progetti futuri del Barcellona, il francese sarebbe libero di scegliere. Ancora giovane potrebbe essere un interprete ideale per il modulo richiesto dal maestro. Talento ma soprattutto cinismo necessario, queste le chiavi per fare la differenza a livello europeo.