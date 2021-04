Juventus, il retroscena di Gosens su Cristiano Ronaldo

Chi non vorrebbe avere la maglia della Juventus di Cristiano Ronaldo nella propria collezione? Tutti, non solo i tifosi ma anche i colleghi di CR7.

Del resto parliamo di uno dei grandissimi campioni del calcio moderno, che tra qualche decennio sarà paragonato a Pelè, Maradona e a tutti i grandi di questo sport. Cristiano Ronaldo per adesso se lo godono i tifosi della Juventus e c’è da dire che anche in questa stagione non proprio travolgente da parte dei bianconeri il giocatore portoghese non ha tradito le attese. Tanti gol e un ruolo da leader nella squadra di Pirlo. Un retroscena curioso però su Ronaldo l’ha raccontato Robin Gosens, asso dell’Atalanta di Gasperini e uno dei migliori laterali della serie A.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Dybala pedina di scambio: gli scenari possibili

LEGGI ANCHE –>Juventus, chi resta e chi va: il punto della situazione in casa bianconera