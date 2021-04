Calciomercato Juventus, il rinnovo adesso è più vicino

Il calciomercato della Juventus vedrà i bianconeri impegnati in estate a rinnovare l’organico ma anche a blindare i propri pezzi pregiati.

Ci sono infatti degli elementi che per i bianconeri saranno le colonne della squadra del futuro e per questo motivo la dirigenza dovrà far sì che non ci sia alcun problema contrattuale all’orizzonte. Perché altrimenti c’è il rischio di perderli a parametro zero. Questo è il rischio che si sta correndo con il difensore Radu Dragusin. Il suo accordo con la Juventus infatti scadrà il prossimo 30 giugno e da tempo il club sta cercando di rinnovarlo.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, dalla Spagna: possibile scambio alla pari

LEGGI ANCHE –>Juventus, rivoluzione milionaria: ci pensa Mino Raiola