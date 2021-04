Calciomercato Juventus, nuovo bomber: i tifosi hanno scelto

Il prossimo calciomercato della Juventus probabilmente vedrà l’arrivo di un nuovo centravanti, un bomber che possa garantire almeno venti gol.

Il futuro degli attaccanti in rosa è tutto da definire. Cristiano Ronaldo probabilmente onorerà il suo contratto con la Juventus anche nella prossima stagione, e del resto il suo rendimento in termini di gol non è certo insoddisfacente. Diverso invece il discorso di Morata e Dybala. Per il primo potrebbe arrivare un nuovo rinnovo del prestito oneroso, considerato il prezzo alto per acquisire il cartellino dall’Atletico Madrid. Dybala invece potrebbe lasciare Torino, specie se non arriverà il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022.

