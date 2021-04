Ronaldo dà l’ok per un grande ritorno alla Juventus. Il punto

Cristiano Ronaldo ha dato l’ok alla società per il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. CR7 non si opporrebbe.

L’argomento del giorno è il possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Andrea Pirlo è sempre più in bilico nonostante le difese di Paratici e Nedved. La partita con il Napoli di domani pomeriggio sarà forse decisiva per il “Maestro”. Opzione che al momento resta ancora sullo sfondo, ma che a Vinovo aleggia da qualche tempo. Tutto ciò considerata l’eliminazione dalla Champions, la situazione di classifica e le ultime prestazioni della squadra. Una situazione da maneggiare con cura nei prossimi giorni. A tal proposito Cristiano Ronaldo si è esposto.

LEGGI ANCHE >>> Galeone: «Allegri alla Juventus? Vi svelo il suo futuro…»

Ronaldo dà l’ok per il ritorno di Allegri

Va detto che Andrea Agnelli non ha certamente bisogno del via libera di CR7 per prendere decisioni sul club. Tuttavia di sicuro il placet del portoghese potrebbe pesare nell’ambito di un eventuale cambio di rotta a livello tecnico prima della fine della stagione. E in Spagna non hanno dubbi sulla questione, riportando un appoggio totale di Ronaldo al possibile ritorno di Max al timone bianconero. A riportare la notizia dell’endorsement di Ronaldo per Allegri è il portale Sportmediaset.