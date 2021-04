Juventus, la provocazione di Moggi tira in ballo Moratti

Juventus, interviene Luciano Moggi sul momento bianconero. L’ex dirigente è stato critico. Facendo un paragone incredibile

“Possiamo dirlo? Siamo diventati l’Inter di Moratti”. Con queste parole, Luciano Moggi, ha parlato del momento della Juventus. Intervenuto a CasaJuventibus, l’ex dirigente ha spiegato a tutto campo come lui, da fuori, vede la situazione in questo momento. Non è stato tenere, c’è da dirlo.

Anche se ha difeso Andrea Pirlo: “Penso che la Juventus proseguirà con Pirlo e sono fiducioso sul raggiungimento della zona Champions. Se domani andasse male, non farei nulla. Altrimenti si sbaglia due volte. C’è un progetto e bisogna portarlo avanti” ha spiegato. “Pirlo è una scommessa ma non ha molte colpe. La Juve ha giocatori importanti ma non è una squadra. I giovani devono rimpiazzare gli anziani ma non è una cosa si fa in poco tempo”.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, addio Ramsey: già scelto l’erede