Juventus-Napoli, la possibile mossa a sorpresa di Pirlo

La Juventus si appresta a scendere in campo domani per quello che rappresenta un vero e proprio scontro diretto con il Napoli per la zona Champions.

Una partita che i bianconeri di Pirlo non possono assolutamente perdere per non aprire quella che sarebbe una crisi bianconera. Nessuno ipotizza che la Juventus non riesca ad arrivare tra le prime quattro del torneo, ma sicuramente c’è grande concorrenza e non si possono lasciare punti per strada. Ancora di più nella sfida con i partenopei di Gattuso. Di sicuro il momento in casa bianconera non è dei migliori. Bonucci è indisponibile in difesa poiché positivo al Covid. E nelle ultime ore alla lista si è aggiunto anche Bernardeschi. Ecco perché Pirlo sta studiando possibili novità in formazione nonostante il ritorno a disposizione di Demiral, che si è negativizzato.

