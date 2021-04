Juventus-Napoli, ecco le formazioni ufficiali: le scelte di Pirlo e Gattuso

Juventus-Napoli, ecco le formazioni ufficiali per il recupero della terza giornata di campionato. Le scelte di Pirlo e Gattuso

Fischio d’inizio alle ore 18.45 per questo recupero di serie A molto importante per entrambe le formazioni. La Juventus deve vincere a tutti i costi questo scontro diretto che mette in palio punti d’oro per la zona Champions League. L’undici di Pirlo ha perso contro il Benevento e poi pareggiato con il Torino, tornando nel gruppone delle squadre destinate a lottare fino alla fine per arrivare tra le prime quattro. Bonucci e Bernardeschi positivi tra gli assenti bianconeri, che però hanno recuperato Demiral e Dybala che sono stati inseriti tra i convocati.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, svolta allenatore | Firma imminente

LEGGI ANCHE: Juventus, la nuova formazione con Allegri allenatore: che squadra!