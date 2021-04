Juventus-Napoli, rischio esclusione dell’ultima ora: nuovo stop

Juventus-Napoli, rischio esclusione dell’ultima ora. Un nuovo problema potrebbe farlo andare in tribuna. Le ultime sulle condizioni

C’è un nuovo problema per Andrea Pirlo in vista della gara contro il Napoli. Inaspettato. Secondo quanto riporta calciomercato.com, Dybala dopo aver forzato ieri in allenamento questa mattina avrebbe sentito di nuovo dolore al ginocchio e potrebbe andare in tribuna. Una notizia che mette in allarme il tecnico che pensava ormai di averlo recuperato.

E invece ci potrebbe essere questo nuovo stop, con addirittura l’esclusione anche dai disponibili. Lo staff medico della Juventus cercherà di rimetterlo in sesto per portarlo almeno in panca, ma la sensazione in ogni caso e che nemmeno questo pomeriggio Dybala riuscirà ad entrare in campo. Uno stop, che se davvero venisse confermato, metterebbe a rischio anche la situazione del rinnovo di contratto.

Juventus-Napoli, le ultime su Dybala

La Joya quindi rimane a rischio anche per stasera. Dopo l’esclusione dai convocati per la gara contro il Torino per via della festa privata insieme a Arthur e McKennie. Una situazione che era rientrata nei giorni scorsi anche per via del finale di stagione importante che attende la Juventus. La punizione è arrivata – oltre ad una multa – e tutto si è chiuso.

Ma Dybala rimane in dubbio anche per stasera. Ovviamente manca poco per avere l’ufficialità sulla situazione, visto che il fischio d’inizio della gara contro il Napoli è ormai vicino e al massimo tra due ore Pirlo comunicherà la formazione ufficiale. Da lì si capirà non solo la situazione reale ma potrebbero esserci scenari importanti anche per il futuro dell’attaccante bianconero, che ricordiamo va in scadenza di contratto nel 2022 e che ancora non ha trovato l’accordo per il rinnovo.