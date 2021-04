Juventus, telefonata ad Allegri: pronto il ribaltone

Sono giorni davvero molto importanti per la Juventus, che si giocherà in questo rush finale del campionato un piazzamento in zona Champions League.

Nessuno vuole prendere in considerazione l’ipotesi che la Juventus non entri tra le prime quattro della graduatoria, ma la concorrenza è tanta e non si possono perdere punti per strada. Ancor più negli scontri diretti. Le prossime partite potrebbero essere fondamentali per Andrea Pirlo. Nei giorni scorsi si è già parlato del suo possibile avvicendamento in panchina, con il ritorno di Massimiliano Allegri. E una nuova indiscrezione arriva proprio riguardo l’allenatore livornese.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, dalla Spagna: possibile scambio alla pari

LEGGI ANCHE –>Juventus, rivoluzione milionaria: ci pensa Mino Raiola