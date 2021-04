Calciomercato Juventus, addio Kulusevski: c’è il blitz dalla Premier

Kulusevski lascia la Juventus? Calciomercato, sirene dalla Premier per lo svedese. Gli ultimi spifferi sulle possibili trattative

Calciomercato Juventus / La vittoria contro il Napoli ha ridato slancio alle ambizioni europee della Juventus, con i bianconeri che attualmente occupano la terza posizione ad una lunghezza di distanza dal Milan. A nove giornate dal termine, la compagine di Pirlo non può più permettersi passi falsi, per non dover gettare all’aria l’obiettivo minimo stagionale, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. Qualora Cristiano Ronaldo e compagni non dovessero centrale l’accesso alla massima competizione continentale, ecco che le strategie della Juve inevitabilmente andrebbero incontro ad una seria rivoluzione.

Da non escludere a propri possibili cessioni con le quali Fabio Paratici potrebbe mettere a bilancio interessanti plusvalenza, con cui finanziare i prossimi colpi in entrata. In quest’ottica, uno dei giocatori che potrebbe fare le valigie è Dejan Kulusevski, che a dispetto di un inizio di stagione sfolgorante, non ha mai convinto quando è stato chiamato in causa dal proprio allenatore.