Calciomercato Juventus, l’agente conferma: “Lo vogliono in quattro”

Il calciomercato della Juventus vedrà i bianconeri impegnati in estate senz’altro a cercare delle pedine importanti per rinforzare tutti i reparti.

Uno dei giocatori che da tempo i bianconeri stanno seguendo con attenzione è Jorginho, playmaker del Chelsea e perno della nazionale azzurra. Un giocatore che, come caratteristiche, manca alla Juventus. E’ un centrocampista dai piedi buoni e dalle idee chiare, di quelli che possono senz’altro trasformare il volto di una squadra. Ma che, ovviamente, piace davvero a tantissime squadre in giro per l’Europa.

