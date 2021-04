Calciomercato Juventus, l’Atletico rimane ancora in attesa

Nel prossimo calciomercato la Juventus dovrà per forza di cose cercare di rinnovare e rinforzare il suo reparto offensivo.

Al momento anche numericamente l’attacco juventino ha delle lacune, e lo si è visto benissimo nel corso di questa stagione durante la quale Pirlo ha dovuto a lungo fare a meno di Dybala. L’attaccante argentino è rientrato ieri, segnando, contro il Napoli dopo tre mesi d’assenza. Ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino, specie se non arriverà il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Cristiano Ronaldo dovrebbe onorare il suo accordo e rimanere anche nella prossima stagione. Rimane invece un punto interrogativo Morata, attualmente in prestito dall’Atletico Madrid.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, dalla Spagna: possibile scambio alla pari