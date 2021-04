Calciomercato Juventus, è fatta per il rinnovo: trovato l’accordo

Calciomercato Juventus, il giovane rinnoverà con i bianconeri: ormai non ci sono più dubbi sul buon esito del prolungamento

Calciomercato Juventus Dragusin/ Nelle ultime campagne acquisti la Juventus ha avviato una politica dirigenziale piuttosto chiara, che alla lunga potrebbe dare i suoi frutti: il tentativo del club bianconero è quello di abbassare il monte ingaggi puntando su giovani di qualità, attraverso i quali provare a ricostruire una squadra che stanca di successi e di trofei si avvia alla fine di un ciclo. Con Chiellini e Bonucci al passo d’addio, Demiral e De Ligt inevitabilmente dovranno rappresentare il presente e il futuro della compagine bianconera, con Paratici che si sarebbe cautelato anche su un altro fronte.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è imminente il rinnovo del contratto di Radu Dragusin, che dovrebbe prolungare per altri quattro anni il contratto in scadenza quest’estate. Non sono state ancora rese note le cifre dell’affare, che dovrebbero sfiorare il milione di euro a stagione.