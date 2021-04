Calciomercato Juventus, l’arrivo di Aguero: la decisione del Kun spiazza tutti

Aguero alla Juventus, calciomercato: l’argentino non ha rinnovato il suo contratto con il Manchester City, ed emergono news importanti sul suo futuro

Calciomercato Juventus Aguero / Nel novero di acquisti inseriti da Fabio Paratici come colpi futuribili ci sarebbe anche il Kun Aguero. L’attaccante argentino ha deciso di non prolungare il suo contratto con il Manchester City, ed è pronto ad intraprendere una nuova avventura. Ovviamente tanti sono i club sulle tracce del centravanti, che piace tanto e non poco anche ai bianconeri, che si apprestano ad una mini rivoluzione nel proprio reparto offensivo.

Sebbene Paulo Dybala abbia trovato ieri un goal importantissimo in ottica qualificazione per la prossima Champions, il suo futuro è alquanto nebuloso, così come quello di Alvaro Morata, per il quale non ci sarebbero stati contatti nelle ultime ore con l’Atletico Madrid per un eventuale riscatto. Almeno un acquisto andrà fatto, dunque, anche se la Juventus non è in cima alle preferenze del Kun.