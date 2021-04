Juventus, intrigo Donnarumma: Milan al bivio | Una chance o sarà addio

Calciomercato Juventus, Donnarumma come prossimo portiere? Il Milan ha una sola chance per trattenere Gigio

Juventus Donnarumma calciomercato / Vi stiamo raccontando da tempo la situazione venutasi a creare attorno a Gianluigi Donnarumma, per certi aspetti molto simile a quella che sta vedendo protagonista Paulo Dybala e Gianluigi Buffon. Il portiere del Milan non ha ancora sciolto le riserve per quanto concerne la situazione contrattuale, e a nulla è valso il rilancio del club rossonero, disposto a mettere sul piatto un quadriennale da 8 milioni di euro annui.

Leggi anche –> Buffon lascerà la Juventus? Calciomercato, Supergigi è stato chiaro

Di diverso avviso è Gigio, che al momento non scende dalla richiesta iniziale di 10 milione di euro, forte dell’accordo che il suo entourage avrebbe trovato da tempo con la Juventus, anch’essa alle prese con la spinosa questione portiere. Ma c’è un dettaglio che potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque e orientare la decisione di Donnarumma in un senso o nell’altro.