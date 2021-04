Calciomercato Juventus, il consiglio di Zamparini a Dybala

Nel prossimo calciomercato della Juventus potrebbe essere una delle stelle della rosa di Andrea Pirlo che potrebbero lasciare la maglia bianconera.

Stiamo parlando di Paulo Dybala. Il calciatore argentino è appena rientrato dopo tre mesi di stop segnando un gol al Napoli e dimostrando di poter essere un elemento molto importante per la Juventus in questo finale di stagione. Che servirà anche a capire il suo futuro, visto che per ora non è arrivato il rinnovo dell’accordo in scadenza a giugno 2022. Dunque l’attaccante potrebbe essere inserito in qualche scambio o essere anche ceduto se arrivasse una importante offerta economica.

