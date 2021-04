Calciomercato Juventus, Kulusevski pedina di scambio per il grande ritorno

Kulusevski lascerà la Juventus? Calciomercato, l’esterno svedese non ha convinto e ha estimatori in Premier. C’è il grande ritorno?

Kulusevski Juventus Calciomercato / Fa male dirlo, ma Dejan Kulusevski potrebbe essere ceduto nella prossima sessione estiva di calciomercato. Dopo una stagione altalenante, costellata da giocate scintillanti ( soprattutto all’inizio) , alternate ad disattenzioni clamorose ( l’ultima, in ordine di tempo, contro il Torino) l’ex esterno potrebbe essere “immolato” sull’altare del sacrificio per far posto ad un grande ritorno, che tanti supporters bianconeri stanno cullando da tempo immemore: il clamoroso Pogback.

Paul Pogba è infatti il primo nome sull’agenda dei vertici dirigenziali della Vecchia Signora per rimpolpare un centrocampo che in molte circostanze non si è dimostrato all’altezza della situazione, difettando in termini di personalità, agonismo ed intraprendenza. Sebbene sia ad un anno dalla scadenza del suo contratto, però, il Manchester United non ha nessuna intenzione di svenderlo; i Red Devils, d’altro canto, come riportato da tuttojuve.com, che riprende alcune indiscrezioni rilanciate da todofichajes.net, starebbero valutando con molto interesse il profilo di “Kulu“, il cui costo si aggira sui 35/ 40 milioni di euro.