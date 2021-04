Calciomercato Juventus, Trezeguet chiama Del Piero: “Insieme in bianconero”

Calciomercato Juventus, non sono passate inosservate le parole del francese, che aprono nuovi sviluppi all’interno della società

Le parole di uno come lui, che alla Juventus ha dato veramente tanto, non possono mai passare inosservate. Soprattutto se poi arrivano in un momento come questo, che sembra essere quello giusto ad una rivoluzione. David Trezeguet, Brand Ambassador bianconero (è in scadenza) sta studiando come direttore sportivo. E intervistato da Gianlucadimarzio.com, ha lanciato l’amo.

“Aspetto una squadra che mi dia fiducia – ha detto – e io non vedo l’ora. E’ sicuramente arrivato il momento di un cambiamento. Ho visto la Juventus dominare, applicando il metodo che ne ha fatto la storia. Ma credo, senza dubbio, alla diversificazione. Bisogna aprirsi per capire realmente come sei. Non mi precludo nessuna esperienza, voglio muovermi e imparare”.

