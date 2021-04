Juventus-Genoa probabili formazioni: i dubbi di Pirlo

Juventus-Genoa è il prossimo appuntamento che attende la squadra bianconera in campionato. Si gioca domencia 11 aprile con fischio d’inizio alle 15.

Una partita che la squadra di Pirlo deve cercare assolutamente di portare a casa per continuare la sua corsa verso un piazzamento Champions. Un obiettivo minimo che Ronaldo e soci devono cercare di conquistare a tutti i costi. La bella prestazione che ha portato al successo contro il Napoli dovrà essere ripetuta, ma la fiducia è sicuramente cresciuta negli ultimi giorni. Ma bisognerà fare i conti con le energie spese in settimana, per cui non si può assolutamente sottovalutare il Genoa. Tanto più che la squadra di Ballardini ha bisogno di punti in chiave salvezza.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, dalla Spagna: possibile scambio alla pari