Juventus, Ramsey ceduto? Destinazione decisa, ecco la richiesta

Calciomercato Juventus, Ramsey prepara le valigie: il gallese non ha convinto, e sarà ceduto. Ecco la sua possibile destinazione

Calciomercato Juventus Ramsey / A meno di clamorosi colpi di scena, Aaron Ramsey sarà ceduto la prossima estate. Le prestazioni del gallese sono state molto deludenti, e per l’ex Arsenal l’addio sembra essere ad un passo. Acquistato a parametro zero, reduce dall’esperienza di Premier League dove si è consacrato su livelli straordinari, la mezzala ha stentato molto in quel di Torino, non riuscendo mai a trovare il campo con continuità, complice quei problemi fisici che si sono rivelati la spada di Damocle della sua esperienza torinese.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, Kulusevski pedina di scambio per il grande ritorno

E anche quando è stato tirato in causa, a dire il vero, Ramsey non ha inciso: lento, macchinoso, impacciato. Spesso schierato fuori ruolo, da fluidificante sulla fascia, non ha reso quanto ci si aspettava, e qualora dovesse arrivare un’offerta congrua al suo valore, la Juve si siederebbe al tavolo delle contrattazioni con molto interesse.