Calciomercato Juventus, l’agente anticipa il colpo della prossima estate

Calciomercato Juventus, l’agente questa mattina ha anticipato il colpo per la prossima estate. Può arrivare prima del 2022

La Juventus lo ha già preso. E oggi se lo ritroverà davanti nella gara contro il Genoa. Un acquisto importante però piazzato per l’estate del 2022. Ma l’agente, questa mattina, dalle colonne di Tuttosport, ha praticamente anticipato il colpo. Nicolò Rovella potrebbe arrivare già alla fine di questa stagione.

“Nicolò è un ragazzo diverso, ha un’intelligenza superiore alla media. Non patirà lo Stadium oggi, e non lo soffrirà in futuro quando lo vivrà da protagonista: è giovane, ma ha grande personalità e gli attributi da giocatore vero. Fidatevi di me: è un ragazzo diverso“. Ha detto così Riso, l’agente del giovane centrocampista del Genoa, che già è un punto fermo della Nazionale Under 21 di Nicolato e che alla fine del mese di maggio di giocherà la fase finale dell’Europeo con la maglia azzurra addosso.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, dalla Russia spunta il nome nuovo