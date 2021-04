Calciomercato Juventus, dalla Russia spunta il nome nuovo

Calciomercato Juventus, spunta dalla Russia il nome nuovo che sarebbe finito sul taccuino di Paratici. Ma la concorrenza è alta

Spunta dalla Russia il nome nuovo per il centrocampo della Juventus. E il giovane sarebbe finito nelle ultime settimane sul taccuino del direttore sportivo Fabio Paratici, alla ricerca di quegli elementi in grado di svecchiare la rosa ma che possono comunque metterci tanta qualità.

Secondo Tuttosport, nel mirino ci sarebbe entrato il ventenne esterno georgiano Khvicha Kvaratskhelia, protagonista fino al momento di una stagione con la maglia del Rubin Kazan veramente importante. L’esterno nell’estate del 2019 è anche stato inserito dalla Uefa come uno dei giovani più promettenti a livello europeo. Ma sulle sue tracce ci saranno altri club.

Calciomercato Juventus, sull’esterno anche club italiani

Le prestazioni di Kvaratskhelia non sono sicuramente passate inosservate nel corso di questa stagione. Tanto che alti club, anche italiani, avrebbero iniziato a fare dei sondaggi. Oltre alle milanesi, anche l’Atalanta, da sempre attenta al mercato dell’Est Europeo, sta cercando di capire quali sono i margini di una trattativa per portarlo in Italia. Ma occhio, perché sempre secondo il quotidiano torinese, anche il Bayern Monaco avrebbe mostrato un interesse particolare verso il giocatore. In Germania addirittura si sono spinti oltre, parlando del nuovo Sané.

In questa stagione, in 22 presenze, ha messo a referto 4 gol e 8 assist. Risultando determinante in diverse circostanze. Al momento una trattativa potrebbe essere imbastista sulla base di 10 milioni di euro, anche se sembrerebbe le richieste del Rubin Kazan siano cominciate a lievitare verso l’alto. In ogni caso la Juve c’è.