Juventus Genoa, Serie A: oggi allo stadio Allianz di Torino si disputerà la gara interna contro il Genoa di Preziosi.

Formazioni ufficiali Juventus Genoa, Serie A: Andrea Pirlo e i ragazzi sono pronti a fare una partita importante quest’oggi allo stadio Allianz di Torino. Bianconeri in una fase cruciale per la stagione, perdere punti adesso risulta impossibile soprattutto perché i ragazzi ci credono ancora, e cercheranno in tutti i modi di concludere la stagione nella posizione migliore, la vittoria contro il Napoli ha ridato quella fiducia che fino a ieri sembrava mancare e ora si vuole concludere l’annata al meglio delle possibilità. Una sfida fondamentale contro una compagine da non sottovalutare, Il Genoa di Preziosi affronterà i bianconeri quest’oggi alle ore 15.00 all’Allianz Stadium di Torino. Nonostante la distanza in classifica con la capolista (Inter), quest’oggi gli undici di Pirlo scenderanno in campo per ottenere i tre punti e proseguire ininterrottamente fino alla fine.

Formazioni ufficiali Juventus Genoa: le scelte di Pirlo

Ancora qualche assenza negli undici titolari di Pirlo ma anche grande ritorni, come Paulo Dybala che proprio dopo la rete offerta contro il partenopei è pronto a riconfermarsi e ritrovare quella fiducia che sembrava mancare per via dei tanti infortuni che l’hanno costretto a saltare gran parte della stagione. La Joya è pronta all’occorrenza del mister. Ecco, quindi, gli undici titolari che scenderanno in campo quest’oggi alle ore 15.00, gara valida per la Serie A: