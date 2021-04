Calciomercato Juventus, dalla Germania l’erede di Chiellini

Nel prossimo calciomercato la Juventus sarà chiamata senz’altro a muoversi per trovare i rinforzi giusti per affrontare al massimo la stagione che verrà.

Da qualche tempo a questa parte la società bianconera sta puntando su giovani di grande talento, che possono essere le colonne della Juventus per gli anni a venire. Ma la dirigenza tiene sempre d’occhio anche la lista dei futuri svincolati. Mai infatti come nell’estate del 2021 ci saranno delle occasioni importanti tra i giocatori che andranno a breve in scadenza di contratto. E tra questi c’è anche un elemento d’esperienza che potrebbe far comodo alla difesa bianconera e magari prendere il posto di Chiellini, che ancora non ha sciolto le riserve sul suo futuro.

