Calciomercato Juventus, il ds Zorc ha fatto un annuncio inaspettato sul futuro del bomber norvegese Haaland.

Calciomercato Juventus, il ds del Borussia Dortmund ha annunciato il futuro del bomber norvegese Haaland, obiettivo primario di tante realtà europee, in primis il Real Madrid e poi la Juventus. Stando infatti alle dichiarazione del direttore sportivo del Borussia Dortmud, Zorc, il futuro di Haaland sarà ancora in Germania: “La prossima stagione rimarrà ancora con noi”. Una notizia di per se clamorosa e inaspettata visto che molti davano il giocatore, ormai, proiettato verso le sponde madrilene ma il ds tedesco ha spiazzato tutta la concorrenza annunciando che il bomber sarà ancora del Borussia anche il prossimo anno.

Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Haaland | C’è l’annuncio

Nulla di fatto per la Juventus quindi che vai incontro ad una autentica rivoluzione offensiva. Tanti giocatori potrebbe partire e altri arrivare. Si prospetta infatti un nuovo futuro per l’attacco bianconero. C’è sempre una volontà da parte della dirigenza di regalare un partner ideale a CR7, un bomber d’area come ai tempi di Mario Mandzukic. Tanti obiettivo sondati ma Haaland, per quanto fosse interessante, ora, risulterebbe impossibile, almeno stando alle parole del ds del Borussia Dortmund che assicura che per la prossima stagione, l’attaccante rimarrà ancora in Bundesliga.