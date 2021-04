Calciomercato Juventus, Dybala ai saluti. L’argentino molto probabilmente non proseguirà in bianconero e andrebbe in Spagna.

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala fresco di gol decisivo contro il Napoli e di una ripresa fisica notevole è ritornato ad essere un pupillo dei tifosi, che lo incoraggiano sui social e vogliono tutti il suo riscatto in maglia bianconera. Il numero 10 è rappresentativo per quello che è Paulo ma soprattutto per quello che fu Alessandro Del Piero. In bianconero, fra alti e bassi, la stagione della Joya ha regalato grandi gioie ma anche alcuni dolori. Il suo futuro inizialmente complicato ora sembra proiettato verso un’altra destinazione, nonostante sia rientrato, come dicevamo poc’anzi, ad essere un pupillo dei supporter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, da Barcellona non sono d’accordo sullo scambio

Calciomercato Juventus, addio Dybala | Dalla Spagna: c’è il contatto

Scadenza di contratto nel 2022, la Joya è ancora in stand by per quanto concerne il rinnovo del contratto, si è sperato fino all’ultimo ma le richieste dell’entourage non sono mai riuscite ad andare incontro all’offerta del club. Ora la situazione dallo stallo potrebbe sbloccarsi direttamente con una cessione definitiva, a fine stagione. La destinazione sembra la Spagna. Stando infatti alle ultime indiscrezioni ‘todofichajes.com’ si sarebbero intensificati i contatti fra la dirigenza dei blancos del Real Madrid e Paulo Dybala. Destinazione che sembra più che gradita allo stesso giocatore che andrebbe a vestire una maglia molto importante per il proseguo della sua carriera.