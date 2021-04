Calciomercato Juventus, bianconeri alla caccia di un altro attaccante di qualità per la prossima stagione, si riapre per Kane.

Calciomercato Juventus, Mbappè potrebbe essere l’assist decisivo per arrivare ad un vecchio pallino della dirigenza bianconera, si parla di Kane del Tottenham. C’è infatti aria di rivoluzione in casa bianconera, uno stravolgimento del reparto offensivo per la prossima stagione. Se infatti dovessero partire sia Dybala che Morata, la Juventus avrebbe i soldi necessari per tentare il super colpo tanto desiderato. Tanti profili in lista ma uno su tutti potrebbe stuzzicare la dirigenza della Vecchia Signora, stiamo parlando di Harry Kane del Tottenham.

Calciomercato Juventus, assist Mbappé | Colpo in Premier League

Kane potrebbe lasciare gli inglesi a seconda del piazzamento della squadra di Mourinho che rischia di non partecipare alla Champions League nella prossima stagione. In questa eventualità il bomber inglese sarebbe pronto a cambiare maglia. Un bomber dai tanti gol che potrebbe, seriamente, rivoluzionare la fase offensiva. Ma Harry Kane non è solo un obiettivo della Juventus, la fila sembra molto lunga e insidiosa. Tante società ai vertici europei seguono da vicino l’attaccante, consapevoli delle sue doti.