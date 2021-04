Calciomercato Juventus, 15 milioni è il prezzo giusto

Nel prossimo calciomercato per la Juventus non sono in arrivo solo acquisti importanti, ma anche cessioni di alcuni elementi dell’attuale rosa.

Di sicuro le mosse di mercato da parte della dirigenza bianconera dovranno comunque tener conto del bilancio. Alla fine dell’attuale stagione si faranno le valutazioni definitive riguardo gli elementi della squadra di Pirlo. Ma all’orizzonte ci saranno alcune cessioni che sembrano essere quasi scontate, anche perchè si tratta di giocatori che hanno inciso poco nella loro esperienza italiana. Con la Juvenuts che non direbbe certo di no qualora arrivasse una importante offerta economica. E una delle prime partenze potrebbe riguardare un elemento del centrocampo bianconero.

Calciomercato Juventus, il Liverpool punta Ramsey

Come ha riportato Todofichajes, il Liverpool sembra voler acconsentire alle richieste della Juventus per cedere il centrocampista gallese Aaron Ramsey. Che in Serie A non è riuscito a dimostrare tutto il suo valore, frenato anche da problemi di natura fisica. Per Ramsey in estate sembra esserci all’orizzonte il ritorno in Premier League e i Reds sarebbero pronti a sborsare i 15 milioni di euro richiesti per il suo cartellino. Operazione che genererebbe una plusvalenza per il club bianconero, considerato che il gallese arrivò a parametro zero dall’Arsenal.