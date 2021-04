Juventus, un episodio che ha fatto discutere molto quello di CR7 che lancia la maglia. I tifosi ora sono divisi.

Juventus, post gara contro il Genoa, Cristiano Ronaldo in preda all’ira di non aver segnato e quindi sbagliato più del dovuto, ha lanciato la maglia da gioco. Un gesto che non è passato inosservato alla lente dei social ma nemmeno ai tanti tifosi che si sono interrogati sul perché di quella sfuriata. C’è chi, ovviamente, punta il dito contro il fenomeno portoghese sostenendo che il suo comportamento non è mai per la squadra ma più per i suoi record singoli, ma c’è anche chi lo difende e sostiene che quest’ira sia solo frutto di un reale interesse nel migliorarsi e quindi di dare il massimo per la maglia con cui gioca. Insomma un 50 e 50 tra i supporter che dopo la vittoria contro il Genoa si sono confrontati sui social network.

Juventus, i tifosi si dividono: un gesto che può significare molto

È anche vero che il gioco del calcio è fatto proprio di questi momenti, chiunque, CR7 e qualsiasi altro giocatori sono umani, e se sbagli c’è il rammarico e magari la plateale delusione: lo è stato per Cristiano. Ma è anche vero che questo gesto non è passato – di certo – inosservato perché la situazione di Cristiano alla Juventus fa discutere e ancora più rumore dopo il retroscena delle parole di Allegri, che stando alle indiscrezioni, prima di andarsene dalla Juventus, aveva consigliato al presidente Agnelli di liberarsi il prima possibile del fenomeno portoghese. Un consiglio che, stando alle indiscrezioni riportate da ‘Calciomercato.com’, fu il seguente: “Liberati di Ronaldo, sta bloccando la crescita di squadra e società”.