Calciomercato Juventus, sembrava un testa a testa fra i bianconeri e l’Inter ma alla fine c’è anche il Napoli su De Paul.

Calciomercato Juventus, sembrava inizialmente un testa a testa fra Inter e Juve ma alla fine su De Paul c’è anche il Napoli. Una battaglia a tre fra le big del campionato per un altro futuro campione, stiamo parlando di Rodrigo De Paul stella dell’Udinese e prodigio, decisamente, più che interessante. Le richieste dell’Udinese non saranno però economiche, anzi, lo ha annunciato ufficialmente anche il vice presidente Stefano Campoccia che, proprio a proposito dell’argentino, ha detto: “De Paul, quando lo vedo, mi riconcilio con il calcio. Il presidente De Laurentiis deve capire che è un giocatore costoso. De Laurentiis ce lo ha chiesto”.

Calciomercato Juventus, sfida a tre per il centrocampista: c’è una novità

Rodrigo De Paul sarà certamente uno dei topic del mercato estivo. Talento purissimo e già pronto per il salto di qualità è richiesto sia in Italia ma anche all’estero. Un’asta che vedrà vittorioso il miglior offerente, anche perché l’Udinese non intende cedere sapendo di avere fra le mani un gioiellino in mediana. Così come la Juventus e l’Inter, entrambe volenterose di rinforzare il reparto, anche i partenopei del Napoli sarebbero pronti al grande colpo in vista della prossima stagione.