Calciomercato Juventus, blitz per Aguero: c’è una clamorosa novità

Aguero alla Juventus, calciomercato: emergono importanti indiscrezioni sul futuro del Kun, che piace molto anche al Barca

Calciomercato Juventus Aguero / La decisione presa dal Manchester City di non rinnovare il contratto a Sergio Aguero ha dato il là ad una serie di spifferi di mercato. Come era inevitabile. Del resto, il Kun si trova virtualmente senza squadra, ed è cominciato il toto nomi, per capire quale sarà la prossima squadra nella quale militerà. Ieri era emersa l’indiscrezione secondo cui la Juventus avrebbe offerto all’attaccante un biennale a circa 10 milioni di euro a stagione. Notizia che non ha trovato riscontri ufficiali, anche perché i bianconeri al momento si sarebbero limitati a compiere dei sondaggi a scopo informativo.

Reciproci attestati di stima, insomma. Il che potrebbe lasciare spazio di manovra importante per l’inserimento di altri club. Barcellona in primis, con i blaugrana alla ricerca di un numero 9 importante, dal momento che la partenza di Luis Suarez destinazione Atletico Madrid ha lasciato un vuoto, da colmare assolutamente per riuscire a ricucire il gap che attualmente separa i blaugrana dalle big del calcio europeo.